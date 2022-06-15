الأوقاف تحقق فى واقعة رقص شاب على الأغانى الشعبية داخل مسجد

كتب: على عبد الرحمن

فتحت وزارة الأوقاف تحقيقا موسعا فى واقعة تداول مقطع فيديو لشاب يرقص على أغانى شعبية ومهرجانات داخل مسجد مستخدما آلات الصوت الخاصة بالمسجد.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، أنه تبين من التحقيقات الأولية أن الشاب يعمل فى مهنة النقاشة بإحدى الشركات ويقيم بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، ويدعى "ر.ع"، وجار التوصل إليه بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم ومعرفة المسجد محل الواقعة.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات ، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال .

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .