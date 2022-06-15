الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين.. فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية لتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك اعتدالا بدرجات الحرارة ويكون الإحساس بالطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، لكنه يظل شديد الحرارة جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع بداية من الجمعة والسبت المقبلين ارتفاع فى درجات الحرارة طفيف بين درجة ودرجتين لتتراوح العظمى بالقاهرة بين 34 و35 درجة، لافتة إلى أنه بات يفصلنا أقل من أسبوع على فصل الصيف الذى يبدأ الثلاثاء المقبل 21 يونيو.

وقالت منار غانم إن بداية فصل الصيف تشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة، لافتة إلى أن يوم الثلاثاء المقبل أول أيام الصيف وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة أعلى من المعدلات بمعدل طفيف.

ووجهت عدد من النصائح المهمة للمواطنين فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل، وارتداء غطاء الرأس ومتابعة النشرة اليومية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.