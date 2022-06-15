اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:33 م
أكرم القصاص
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إنجازات 4 أعوام بالبحيرة.. بشائر الخير 4 هدية الرئيس وتطوير مدينة رشيد أبرزها

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:24 م
إنجازات 4 أعوام بالبحيرة.. بشائر الخير 4 هدية الرئيس وتطوير مدينة رشيد أبرزها اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة – فريق المحافظات

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ميناء الصيد برشيد الأول من نوعه بمصر المقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه

إنشاء 18 مشروعا بـ 393 مليون جنيه لتطوير مدينة رشيد

بشاير الخير 4 هدية الرئيس لمحافظة البحيرة

3185 فدانا لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين

 

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات.

وأشار الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير 4 هدية الرئيس للبحيرة والتى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، عدد 4 إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على العديد من الإنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد.

وأوضح الانفوجراف الأول أن اجمالى عدد المشاريع الخاصة بتطوير المدينة 18 مشروع بتكلفة 393 مليون و500 ألف جنية حيث تم الانتهاء من 11 مشروع منها بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه وجاري العمل بعدد 7 مشاريع بتكلفه اجمالية 245 مليون و500 الف جنيه.

كما نشر انفوجراف آخر يسلط الضوء على مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفه اجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 الف م2 ومكون من 12 مبني ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 50 مركب / ساعة ويعد هو الاول من نوعه بمصر.

ونشر المكتب الإعلامى للمحافظة انفوجراف ثالث يوضح مشروع بشاير الخير 4 إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة حيث تم تخصيص 43 فدان لمشروع بشاير الخير 4 وهو عبارة عن 66 عمارة تضم عدد 4554 وحدة سكنية و(مسجد - نادى اجتماعى -  محال تجارية علي مساحة 594 م2 - جراج 66م2).

وفى انفوجراف آخر نشره المكتب الإعلامي بشأن مدينة رشيد الجديدة والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنه 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة

بواجهة شاطئية بطول 10كم وتبعد عن الطريق الدولى 5 كم ومقسمه الي 3 مساحات منها 443 فدان بمنطقة المثلث الذهبي .

 

الكسارة رشيد
الكسارة رشيد

 

بشائر الخير 4
بشائر الخير 4

 

تطوير مدينة رشيد
تطوير مدينة رشيد

 

مدينة رشيد الجديدة
مدينة رشيد الجديدة

 


البحيرة

الرئيس السيسى

مدينة رشيد

بشائر الخير 4



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