محافظ البحيرة والسفير الفرنسى يتفقدان مشروع بشاير الخير ومدينة رشيد الجديدة

تفقد، منذ قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه مارك باريتى سفير فرنسا فى مصر ومحمد نضاى قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مشروع إسكان بشاير الخير 4 بمدينة برشيد، وكذلك مشروع مدينة رشيد الجديدة.

وقام الوفد الفرنسي بتفقد الوحدات السكنية لمشروعى بشاير الخير ومدينة رشيد الجديدة التى أنشئت بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها.

ومن المقرر أن يقوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و السفير مارك باريتي سفير فرنسا بجولة تفقدية للمعالم السياحة والاثرية وأعمال التطوير بمدينة رشيد.

يذكر ان مشروع مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز بداية من مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو بتكلفة نحو 900 مليون جنيه.

وتتكون المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة من إنشاء 79 عمارة نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، بإجمالى 1896 وحدة سكنية

وتتمتع مدينة رشيد الجديدة بواجهة شاطئية بطول 10 كيلو متر وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كيلو متر.

ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان السياحي و المتوسط و الاجتماعي بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة