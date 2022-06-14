اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة والسفير الفرنسى يتفقدان مشروع بشاير الخير ومدينة رشيد الجديدة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:48 م
محافظ البحيرة والسفير الفرنسى يتفقدان مشروع بشاير الخير ومدينة رشيد الجديدة المحافظ والسفير
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد، منذ قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه مارك باريتى سفير فرنسا فى مصر ومحمد نضاى قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مشروع إسكان بشاير الخير 4 بمدينة برشيد، وكذلك مشروع مدينة رشيد الجديدة.
 
وقام الوفد الفرنسي بتفقد الوحدات السكنية لمشروعى بشاير الخير ومدينة رشيد الجديدة التى أنشئت بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها.
 
شارك فى الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة والدكتورة نيفين الكاتب وسمير قاسم ومحمد البنا وهشام الجاهل اعضاء مجلس النواب والشيوخ. 
 
ومن المقرر أن يقوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  و السفير مارك باريتي  سفير  فرنسا  بجولة تفقدية للمعالم السياحة والاثرية وأعمال التطوير بمدينة رشيد.

يذكر ان مشروع مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز بداية من مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو بتكلفة  نحو  900 مليون جنيه. 

وتتكون المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة من إنشاء 79 عمارة نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، بإجمالى 1896 وحدة سكنية 

وتتمتع مدينة رشيد الجديدة بواجهة شاطئية بطول 10 كيلو  متر وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كيلو متر.

ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان السياحي و المتوسط و الاجتماعي بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة

 

 


مدينة رشيد الجديدة

محافظة البحيرة

مشروع بشاير الخير

محافظ البحيرة

السفير الفرنسي

القنصل الفرنسي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة