إعادة حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعى بعد رفع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود كهرباء

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لطبيعتها، بعد رفع أثار حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود كهربائي بالجزيرة الوسطى بعد كوبرى كفر الجمال بدائرة مركز شرطة طوخ، مساء الأربعاء، والذى كان قد تسبب في حدوث تكدس حركة المرور والسيارات بالطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بتكدس حركة السيارات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بسبب تصادم سيارة ملاكى رقم "9356 أ. هـ" قيادة السائق "عماد ع"، 25 سنة، بالجزيرة الوسطى بعد كوبرى مشاة قرية كفر الجمال بطوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وتبين سقوط عامود كهرباء على الطريق بسبب تصادم سيارة ملاكي بالعامود وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الحركة المرورية وإصلاح العامود، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.