اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:49 م
أكرم القصاص
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إصابة 9 فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بدار السلام سوهاج

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:27 م
إصابة 9 فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بدار السلام سوهاج حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 9 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بمدخل دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج تم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير المحضر اللازم.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل بمدخل دار السلام جنوب شرقى المحافظة ووجود مصابين وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى للعلاج.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنقلاب سيارة ربع نقل عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص تبين أنهم عبدالله رمضان خلاف ١٧سنة مصابا بإشتباه ما بعد الارتجاج وفهد حمدى على ١٩سنة مصابا باشتباه كسر بالكتف الايسر وطارق مختار هلالي ٤٥ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وإشتباه كسر بضلوع الصدر ومحمد على حسانين ١٩سنة مصابا كدمات متفرقه بالجسم وعصام شعبان السيد ٣٠ سنة مصابا بكسر بالضلوع، ومحمد خليل عبداللاه ١٨سنة مصابا باشتباه بكسر بالحوض ومحمود حسن عبد الباري ٢٦سنة مصابا بكدمات متفرقه بالجسم وعلى شلقامى حسانين ٢٥سنة مصابا بإشتباه كسر بالحوض وحربى حسانين عرابى ٥٤ سنة مصابا بكدمات متفرقه بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.
 
تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث وتم رفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق وأخطرت الجهات المعنية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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