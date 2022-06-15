وقال ستولتنبرج - فى مؤتمر صحفى فى لاهاى بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين فى الناتو، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، " نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".

وأوضح أن الناتو يكثف عمليات تسليم الأسلحة وأن المسؤولين سيجتمعون في (بروكسل) اليوم لتنسيق المزيد من الدعم، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة لأن الأوكرانيين يعتمدون بشكل مطلق عليها ليكونوا قادرين على مواجهة العملية العسكرية الروسية.