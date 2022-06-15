أمن القليوبية يضبط المتهم بسرقة الدراجات فى مدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصا وهو يسرق دراجتين هوائيتين، بدائرة قسم أول شرطة بنها.



وتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، يفيد ورود بلاغ بسرقة أحد لدراجتين هوائيتين من داخل المنزل.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، ومعاونة كل من النقيبين: أحمد الخولي وحسن القربة، من ضبط السارق، وتبين أنه يدعى "م. ط"، له معلومات جنائية، وبحوزته المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.