أسوأ 5 عادات للإفطار تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تؤثر جميع خياراتك الغذائية على مظهرك، وبما أن وجبة الإفطار هي الوجبة الأولى في اليوم، فإن اختيار ما تأكله يمكن أن يهيئ يومك لخيارات صحية ستفيد أي جهود لمكافحة الشيخوخة، فيجب أن تحتوى الوجبة على الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، وفى السطور القادمة سنوضح أسوأ عادات الإفطار التي قد تؤدي إلى تقدمك في السن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - شرب مشروبات القهوة المحلاة:

شرب مشروبات القهوة عالية السعرات الحرارية مثل اللاتيه المنكه أو مشروبات القهوة المخلوطة المجمدة في الصباح قد يمنحك بعض السعرات الحرارية من الحليب والعصائر والمحليات الأخرى المستخدمة، ولكن هذه السعرات الحرارية لن توفر لك إطلاقًا ثابتًا، سترى بسرعة مستويات الطاقة لديك تنخفض مرة أخرى.

2 - تناول اللحوم المصنعة:



لحوم الإفطار مذاقها لذيذ، لكنها ليست جيدة لمكافحة الشيخوخة، فإن تناوله من حين لآخر يمكن أن يكون أمرًا جيدًا ، ولكن نظرًا لأنه يفتقر إلى الألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، ويحتوي أيضًا على النترات التي يمكن أن تسبب ضغطًا على الجسم يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى الشيخوخة إذا لم يتم تناوله باعتدال .

3 - لا يشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة :



عدم إضافة لون إلى طبقك في وجبة الإفطار ، مثل إضافة أي خضار أو فواكه إلى طبقك ، يعني أنك تفوتك تناول مضادات الأكسدة ، والتي تعتبر ضرورية لمساعدتك في الوقاية من الأمراض وإطالة العمر الافتراضي.

4 - عدم وجود كمية كافية من السوائل:



لا يحافظ الترطيب على نضارة بشرتك فحسب ، بل إنه يحمل أيضًا العناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم، ينصح "بتناول 6 إلى 8 أكواب من السوائل على مدار اليوم" أو انظر لمعرفة ما إذا كان لون بولك خفيفًا فقط.

5 - تخطي وجبة الإفطار:



إذا كنت تتخطى وجبة الإفطار طوال اليوم ، فمن المحتمل أنك لا تتخذ القرار الأكثر صحة عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة، فقد وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بالفعل يأكلون أكثر صحة ويستهلكون أليافًا غذائية أكثر من أولئك الذين لا يتناولونها.