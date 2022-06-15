اليوم السابع
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أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:47 م
أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية، وقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية التهنئة للناجحين والمتفوقين.

وأوضح بيان منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن أوائل الشهادة الإعدادية هم: "يمنى يوسف عبد الجواد ، عبدالله على محمد، أحمد على طاهر، عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز، مى صبحى عبد الحليم، أيمن باشا عبد الرحيم، عمر محمد السيد، عائشة حسن موسى، سارة محمد محمود، محمد أبوزيد محمد، ضحى محمد عبد الحميد، سارة محمد سليمان، رحاب باسم محمد، شهد داود صباح".

والأوئل للمرحلة الابتدائية هم: آية محمد أبو المعاطى، وفاء محمد شهاب، عبد الرحمن محمد السيد، ياسمين محمود السعيد، جنة هانى البكرى، حبيبة سعيد عبدالعزيز، محمد حسن محمد، محمد على محمد، خديجة شريف على، أحمد لبيب أحمد.

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الشهادة الاعدادية الازهرية

الشهادة الابتدائية الازهرية

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