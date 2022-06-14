"PCR" للكشف وتشخيص جدرى القرود .. التطعيم بعد 4 أيام من الإصابة بالفيروس

فاطمة ياسر

نشرت وكالة " تاس "، تقرير أفاد بتطوير اختبار لتشخيص الإصابة بجدري القرود.

حيث أعلن رئيس المركز البيلاروسي للوبائيات الدكتور فلاديمير جوربونوف، بتطوير أنظمة اختبار جديدة لتشخيص جدري القرود على غرار اختبار تشخيص "كوفيد - 19".

وأوضح رئيس المركز، إن تشخيص جدري القرود سيجري بناء على تكنولوجيا "بي سي إر" الكلاسيكية وهذه الطريقة يتم استخدامها في الكشف عن الإصابة بكوفيد 19.

وأضاف رئيس المركز البيلاروسي، أنه سيتم الكشف عن نتائج الاختبار بعد بضع ساعات من أخذ عينات حيوية، ويتم التأكيد من حقيقة الإصابة بجدري القرود.

وأشار جوربونوف، أن مشكلة جدري القرود أن فترة حضانة المرض قد تبلغ 12 يوما، ولذا فجدري القرود لا يتميز بقدرة عالية علي التفشي السريع.

وقال الدكتور ميخائيل كوجان أحد العلماء في مركز البلاروسي، إن فترة حضانة جدري القرود طويلة وقد تبلغ 12 يوما، مع ذلك فإن المرض لا ينتشر بسرعة، لذلك لا داعي للتطعيم على نطاق واسع، ويكفي تطعيم مَن اتصل بالمريض، مشيرا إلي أنه حسب توصيات منظمة الصحة العالمية يجب التطعيم بعد 4 أيام من الإصابة بالفيروس، وفي حال إجراء التطعيم في وقت متأخر قد يقلل اللقاح من شدة مسار المرض.