انتشار واسع لكورونا فى حى العاصمة بكين والحكومة تعلن عن فحوصات جماعية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل: "انتشار واسع لفيروس كورونا في حي بكين بالصين والحكومة تعلن عن فحوصات جماعية".

وفى سياق متصل، أثبتت دراسة جديدة نشرت في مجلة "الميكروبات والعدوى الناشئة" الصينية أن اللقاحين المضادين لفيروس كورونا "كوفيد-19" القائمين على الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، واللذين أنتجتهما شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، أثبتا فاعليتهما في التجارب ما قبل السريرية، وهو ما يشير إلى إمكانية استخدامهما في التجارب البشرية.

وأفادت الدراسة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد، بأن نتائج اللقاحين "mRNA-Beta" و"mRNA-Omicron"، يمكنهما تحفيز مستويات عالية من الأجسام المضادة المحايدة ضد متحورات "SARS-CoV-2" الأصلية والمتعددة، مثل "Beta" و"Delta" و"Omicron".

وأشارت إلى أن جرعتين من "mRNA-Beta" يمكن أن تؤدي إلى حماية واسعة خاصة لمتحور "Beta" والمتحورات الأصلية، وفي الوقت نفسه، وتم اقتراح "mRNA-Omicron" كحقنة معززة في الفئران التي تم تلقيحها باستخدام "mRNA-Beta" الأولي أو "Ad5-nCoV"، وهو لقاح "كوفيد-19" المصنع لتوفير مزيد من الحماية ضد متحور "Omicron".