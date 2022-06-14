10 أسباب تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الجلد

كتبت ميرفت رشاد

يتم تشخيص الملايين من الأشخاص بسرطان الجلد كل عام، الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد هي سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد، معدل الوفيات من سرطان الجلد منخفض للغاية، ولكن لا يزال من المهم أن تكون على دراية بعوامل الخطر واتخاذ خطوات لمنعها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد:



أول عامل خطر غير قابل للتعديل للإصابة بسرطان الجلد هو في جيناتك، يزيد التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الجلد من خطر الإصابة بالمرض، إذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بسرطان الجلد، فإن خطر إصابتك به يتضاعف.

2 - البشرة الفاتحة:



من المرجح أن يصاب القوقازيون بسرطان الجلد أكثر من الأشخاص من الأعراق الأخرى، الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد من أصحاب البشرة الداكنة، وذلك لأن البشرة الفاتحة لا تحتوي على الكثير من الميلانين، مما يساعد على الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV).

3 - الشعر الفاتح والعيون الزرقاء:



الأشخاص ذوو الشعر الفاتح والعيون الزرقاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، هذا لأن لديهم كمية أقل من الميلانين، وهو صبغة تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

4 - السن:



يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع تقدم العمر، يتم تشخيص معظم الحالات لدى الأشخاص فوق سن الخمسين.

5 - ذكر الجنس:



الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد من النساء، قد يكون هذا بسبب ارتفاع معدلات التعرض لأشعة الشمس والأنشطة الخارجية.

6 - ضعف جهاز المناعة:



الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، وهذا يشمل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، ومتلقي زراعة الأعضاء ، والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة.

7 - التعرض للإشعاع فوق البنفسجي:



إن أهم عامل خطر قابل للتعديل لجميع أنواع سرطان الجلد هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية، تأتي الأشعة فوق البنفسجية من الشمس ومصادر اصطناعية أخرى ، مثل مشاعل اللحام، يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع مقدار التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لذلك فإن استخدام واقي الشمس مهم.

8 - التعرض المفرط للأشعة السينية:



الأشخاص الذين تعرضوا بشكل مفرط للأشعة السينية (مثل العلاج الإشعاعي) لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد.

9 - كيماويات معينة:



الأشخاص الذين يتعرضون لمواد كيميائية معينة ، مثل الزرنيخ وبعض المواد الكيميائية الصناعية ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

10 - أدوية معينة:



يمكن لبعض الأدوية ، مثل تلك المستخدمة في علاج الصدفية ، أن تجعل الجلد أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.