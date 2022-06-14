وكيل صحة السويس: تطوير سكن الأطباء المقيمين

السويس – فريق المحافظات

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بتطوير سكن الأطباء بما يليق بالأطباء المقيمين بالمستشفيات وذلك خلال الاجتماع الإسبوعي لقيادات الصحة بالسويس.

وبحث وكيل وزارة الصحة موقف المستحقات المالية للأطباء المتعاقدين لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات ولاسيما بعدما ساهم صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى في صرف جزء من تلك المستحقات ، كما تم أيضاً مراجعة موقف الأعمال الهندسية، حيث وجه بسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة بالمستشفيات.



وشدد الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة علي إدارة الموارد البشرية بسرعة إنهاء إجراءات تنفيذ الإجازات الوجوبيه وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية وذلك حرصاً على تذليل العقبات التى تواجه العاملين المقبلين علي الحصول علي تلك الإجازات أو تجديدها ، و كلف مدير إدارة الجوده ومدير إدارة التخطيط بمتابعة الإستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس إنشائياً وتشغيلياً .



وقال وكيل وزير الصحة أن هناك متابعة يومية علي مستشفيات السويس والتأكد من التزام الاطباء في عملهم علي مدار اليوم وتوافر الادوية والمستلزمات الطبيه بما يضمن تحسين الخدمات الطبيه .

























