واشنطن: القرار النهائى حول طبيعة الرد على تجارب كوريا الشمالية النووية لم يصدر

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن القرار النهائى حول طبيعة الرد على تجارب كوريا الشمالية النووية لم يصدر بعد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بلغت 5 مليارات و300 مليون دولار منذ بداية السنة.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية،: تدفق أنظمة صواريخ "هايمرز" والأسلحة الذكية الجديدة سيستمر لأوكرانيا.

وفى وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، المستشار الألمانى أولاف شولتز بسبب موقف ألمانيا من الصراع فى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "ألمانيا بدأت في مساعدة أوكرانيا في وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى ضرورة تخلي برلين عن النهج الذي يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.