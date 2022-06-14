نقيب المرافق العامة: توجيهات الرئيس بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء انحياز للمواطن

أشاد هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاثنين، بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنها المرة الثالثة التى تقوم فيها الدولة بإرجاء الزيادة المقررة تخفيفاً عن المواطنين مع الوضع فى الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك يدفع أقل من 50% من تكلفة الطاقة التى يتم الحصول عليها حسب المعلومات والأرقام الرسمية التى أعلن عنها الرئيس.

وقال فؤاد، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس التى أعلن عنها أمس خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بمحافظة المنوفية تحظى بالتقدير والتثمين من جانب أكثر من 400 ألف عامل بقطاع المرافق العامة "كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإسكان"، وتؤكد انحياز الدولة المصرية للمواطن البسيط، واستكمال لحزمة من القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن توفير حياة كريمة للمواطن رغم التحديات الراهنة.

كان الرئيس قد قال أمس خلال افتتاحه للمشروعات بشأن اسعار الكهرباء "نحاول بقدر الإمكان أن نجعل فاتورة الأعباء على المواطنين مناسبة.. وأجلنا زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بسبب الظروف العالمية مع الوضع فى الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت بسبب زيادة أسعار الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء 4 أضعاف فقد كانت تكلفة وحدة المتر المكعب من الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء 4 أو 5 دولارات للمتر المكعب وحاليا بلغت 21 دولارا.