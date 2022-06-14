نشاط للرياح فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس فى دول الخليج.. السعودية توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر. ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارت، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً صباحاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقا.

الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة ع فرصة للغبار العالق.

وفى المساء مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .