نشاط رياح وأجواء حارة وفرص أمطار خفيفة.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- الأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الجمعة 17 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- السبت 18 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الأحد 19 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.