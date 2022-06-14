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نشاط رياح وأجواء حارة وفرص أمطار خفيفة.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:51 ص
نشاط رياح وأجواء حارة وفرص أمطار خفيفة.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الثلاثاء 14 يونيو : 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- الأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الجمعة 17 يونيو : 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- السبت 18 يونيو : 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الأحد 19 يونيو : 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

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