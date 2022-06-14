نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .. محافظ مطروح يعتمدها مساء اليوم

مطروح: حسن مشالي

يعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح.

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، سيعلن المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية فى مختلف الإدارات التعليمية.

ومن المنتظر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح اليوم، عبر الموقع الرسمي لمحافظة مطروح، عقب اعتمادها مباشرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعلنت الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢ بمحافظة مطروح، موضحة انتهاء المتابعة اليومية لعمليات التصحيح مع الكنترول المركزي بالمحافظة، وفي انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح اليوم الثلاثاء.

وتابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم وأنه لا داعي للسرعة فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به على أكمل وجه.