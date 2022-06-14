مياه الشرب بالجيزة تكثف جهودها التوعوية والمجتمعية بقرى حياة كريمة

كتب أحمد حسن

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز دور المكون التوعوي والمجتمعي بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا السياق، كثفت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قوافلها المائية بقرى مركزي أطفيح والصف، بالتعاون مع مجلسي مدينتي أطفيح والصف، حيث نفذت عدة قوافل مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أطفيح، شملت قرى: منشأة سليمان وكفر حلاوة ومنيل السلطان، فيما شهد مركز الصف قافلة مائية بقرية المنشي.

وأوضح بدوي، أن القوافل المائية، شهدت إطلاق حملات توعوية ولقاءات مجتمعية، بمشاركة عدد من قادة الرأي بتلك القرى، وحملات طرق أبواب؛ لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلي تنمية حياة المواطن بالريف المصري.

وشهدت الحملات، توزيع عدد من المطبوعات تحمل رسائل توعية للمواطنين، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق قراءتى، وتطبيق موبايل 125 وخدمة الخط الساخن125 لتلقي الشكاوي وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن القوافل قدمت عدداً من الخدمات للمواطنين كقراءة وفحص عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين وتحليل عينات عشوائية من مياه الشرب والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.

ُُيُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير عدد 42 قرية بمركزي أطفيح والصف بجنوب محافظة الجيزة.