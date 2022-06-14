مصرع طفلة رضيعة سقطت داخل مسقى مائى بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وذلك إثر تعرضها لحادث غرق بإحدى المساقى المائية المارة أمام منزلها بدائرة المركز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من تائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفلة غرقا داخل مسقى مائى بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد احمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول الطفلة مكة ع ص ع م البالغة من العمر عام وتقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدها المدعو علي ص ع م 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة مسقى مائي أمام المنزل انزلقت قدمها وسقطت بـه مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.