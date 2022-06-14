مصرع شخص وزوجته وإصابة ابنتهما فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بدائرى المنيب

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

لقي شخص وزوجته مصرعهما وأصيبت ابنتهما في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية كانوا يستقلونها بالطريق الدائري بمنطقة المنيب، وتم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وزوجته وأصابة ابنتهما، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة.