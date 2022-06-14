اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وزوجته وإصابة ابنتهما فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بدائرى المنيب

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:24 م
مصرع شخص وزوجته وإصابة ابنتهما فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بدائرى المنيب حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شخص وزوجته مصرعهما وأصيبت ابنتهما في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية كانوا يستقلونها بالطريق الدائري بمنطقة المنيب، وتم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية. 
 
 
وأسفر الحادث عن وفاة شخص وزوجته وأصابة ابنتهما، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة.
 
 
 

حادث مروري

الدائري

المنيب

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة