اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:38 م
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مصرع شاب سقط من قطار سكة حديد فى مدينة إسنا بالأقصر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:25 م
مصرع شاب سقط من قطار سكة حديد فى مدينة إسنا بالأقصر صورة الشاب
الأقصر - أحمد مرعي

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لقى شاب مصرعه في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أحد قطارات السكة الحديد أمام قرية الشغب، وفارق الحياة في الحال، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بسقوط شاب يدعي "حسن. م. ع" مقيم بمنطقة المنشية بإسنا، من أحد القطارات خلال مروره أمام قرية الشغب، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين ان الشاب فارق الحياة في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مصرع مقاول وعامل خلال العمل فى إصلاحات داخل بيارة صرف صحي بحي القريا أمام الشيخ سعد بجوار محطة 6 بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر وتم نقل جثامين العاملين لمشرحة مستشفى إسنا، وجاري استصدار التصريح بدفنهما لتشييع الجنازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا العقيد مروان عاطف، يفيد بورد بلاغ بمصرع شخصين خلال العمل فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، اللواء محمد عايد مساعد مدير امن الأقصر، والمقدم أحمد قورة رئيس المباحث بإسنا، والرائد محمود صقر من مباحث إسنا.
 
وتبين من خلال الفحص أن الواقعة أسفرت عن مصرع كل من "أحمد عبيد" 35 سنة مقاول، و"سيد خيري" 25 سنة عامل، تسليك بالصرف الصحي، وتم انتشال جثث الضحايا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا، ولدي وصول البلاغ بغرق المقاول والعامل انتقل لموقع الحادث قيادات مجلس مدينة إسنا ومديرية الأمن، ورجال الإنقاذ النهري، وسيارات الاسعاف، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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