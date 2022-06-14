مصرع اثنين وإصابة 8 فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان البحر الأحمر

كتب - عبد الله صلاح - عماد عرفة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين، مساء، الاثنين، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الرابط بين محافظتى البحر الأحمر وأسوان، شمال شرق أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق "إدفو - مرسى علم" الرابط الرابط بين محافظتى البحر الأحمر وأسوان، بالقرب من الكيلو 67.

وعلى الفور وجه مدير مرفق إسعاف أسوان، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والذى تبين وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة والجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.