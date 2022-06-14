مستشفى الكرنك بالأقصر يستضيف ورشة عمل لإجراء 10 عمليات ناجحة فى الأورام والمناظير

الأقصر – أحمد مرعى

استضافت مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، الدكتور رضوان عبدالصبور تركي مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحات القولون والشرج وجراحة الأورام والمناظير بجامعة أسيوط، حيث تمت مناظرة عدد من حالات السقوط الشرجي والناسور الشرجي السفلي والعلوي والمُرتجع والمُتشعب.

ويقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه تم التطبيق على ورشة العمل من خلال إجراء عدد من الجراحات الناجحة شملت 10 عمليات لحالات مختلفة، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير أفضل الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر؛ تم إجراء ورشة عمل بقسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر لمناظرة وعلاج حالات السقوط الشرجي والناسور الشرجي.

وقد شارك في ورشة العمل وإجراء الجراحات من فريق الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور محمد حسن رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، والدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل أخصائي الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم العمليات بالمستشفى، والدكتور أنطوان كمال أخصائي الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى، والدكتور علاء زكي أبو زيد أخصائي الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى.

ومن قسم التخدير الدكتور أحمد سنبل استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى، والدكتور أحمد عيد أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتورة نرمين عبدالفتاح طبيب زمالة تخدير، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات إيمان رفاعي وهبه مصطفى، وقد تم إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفعون.

وكانت قد صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بأن أطباء قسم جراحة الوجه والفكين نجحوا فى إجراء جراحة ناجحة لاستئصال كيس حويصلى كبير تحت اللسان مرتبط بالأوردة والأعصاب الرئيسية بالرقبة لمريض يبلغ من العمر 45 سنة.

وأضاف الدكتور خلف عمر، لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من صعوبة التخدير وحاجة العملية للدقة الشديدة، فقد تمكن فريق جراحة الوجه والفكين واورام الرقبة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر من إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استئصال كيس حويصلي كبير تحت اللسان مرتبط بالأوردة والأعصاب الرئيسية بالرقبة، حيث كان المريض البالغ من العمر 45 عامًا يعاني منذ سنوات من وجود كيس كبير تحت اللسان، مما أدى إلى صعوبة في البلع والكلام بصورة واضحة.