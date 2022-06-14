معابد الكرنك تستقبل الانقلاب الصيفى 21 يونيو الجارى بعدد من الظواهر الفلكية

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد معابد الكرنك عددا من الظواهر الفلكية الفريدة، بالتوافق مع بداية الانقلاب الصيفي يوم 21 من يونيو الجاري، والذى يكون فيه هذا اليوم أطول أيام العام.

وفي هذا الصدد يقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، ومؤسس سياحة الفلك الأثري بالأقصر، أن المصري القديم رصد بداية فصول العام منذ الآلاف من السنين، وأن المراصد الفلكية تعددت أماكنها فى الشمال والجنوب لمعرفة الوقت وتحديد فصول العام.

ويضيف أيمن أبو زيد، أنه تعد مجموعة معابد الكرنك من المعابد المهمة التى ارتبطت توجهاتها فلكيا ومعماريا بفصول العام، خاصة المعبد الرئيسي للإله أمون رع الذى يعد مرصدا لتحديد بداية فصلى الشتاء والصيف، حيث تشرق الشمس على محور المعبد شتاء وتكون مؤشرا لبداية فصل جديد، وكذلك تغرب الشمس على محور المعبد غربا بين بواباتة العملاقة لتكون مؤشرا لبداية فصل الصيف 21 يونيو.

ويؤكد رئيس الجمعية، إنه تعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد امون بالكرنك وقت الانقلاب الصيفي من الظواهر الفلكية الفريدة، والاهتمام بها سيحقق مزيدا من الجذب السباحى صيفا لمدينة الاقصر، بالإضافة الى اظهار القيمة الفلكية لمعابد الكرنك وريادة قدماء المصريبن فى علوم الفلك الآثرى، ولم يكن غروب الشمس على محور معبد أمون رع بالكرنك هو الظاهرة الوحيدة التى تحدث بالتوافق مع بداية الانقلاب الصيفى ولكن ارتبط هذا اليوم ايضا بشمس الظهيرة التى تسقط عمودية لتنير قمم المسلات والغرف المقدسة بعدد من المعابد المحيطة بمعبد امون رع فى مشهد بديع يمكن الاستفادة منة سياحي

والجدير بالذكر ان هذة الظواهر الفلكية بالكرنك قد تم رصدها على مدار عدد من السنين من قبل ايمن ابوزيد رئيس الجمعية والاستاذ احمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الادارة واحد مؤسسى سياحة الفلك الاثرى بالاقصر.