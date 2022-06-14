مساعد الرئيس الروسي: لا يوجد تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا

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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، عدم وجود تغيير في مسألة استئناف المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا، مؤكدا عدم وجود تقدم في المفاوضات.

وقال أوشاكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء "إن الجانب الأوكراني لم يرد على مشروع اتفاق السلام، الذي سلمه الجانب الروسي إلى ممثلي كييف في 15 أبريل الماضي".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية: "ربما كانت هناك بعد ذلك محادثات هاتفية غير رسمية، ولكنها لم تكن على مستوى الوفود، بل على مستوى بعض الممثلين من الجانبين"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك انتهي الأمر.

وعلى الجهة الأخرى، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الثلاثاء/ عن اعتقاده بأن روسيا، إذا سنحت لها الفرصة، ستوسع طموحها في أوكرانيا لما وراء منطقتي دونيتسك ولوجانسك الواقعتين شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع صحفيين دنماركيين أوردت شبكة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه - "أنا متأكد أنه إذا لم تكن أوكرانيا قوية بما يكفي، فإنهم سيتقدمون أبعد من ذلك".

وأضاف الرئيس الأوكراني "لقد أظهرنا لهم قوتنا، ومن المهم لهذه القوة أن يتم إظهارها معنا من قبل الشركاء الغربيين أيضا"، مجددا مناشدته للدول الغربية بإرسال المزيد من الأسلحة.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لما تم إرساله بالفعل من أسلحة، منوها بضرورة أن يتم توفيرها سريعا إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.