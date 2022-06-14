محافظ جنوب سيناء يتابع نسب التنفيذ بالمشروعات القومية والتنموية

جنوب سيناء - محمد حسين

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ وموقف المشروعات القومية والتنموية، وكذا موضوعات الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه تم عقد اجتماع المتابعة الدورى الأسبوعى، الذي ترأسه المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، وجميع رؤساء المدن ، ومديري المديريات، والإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة.

وتابع المحافظ في بداية الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة حيث جاري تنفيذ مشروعات الخطة وجاري الصرف وفقا للمستخلصات المقدمة وتم عرض موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر تغير المناخ.

وتابع المحافظ موقف المشروعات الخاصة بالاستعداد لمؤتمر تغير المناخ منها تطوير طريق السلام والمنطقة يسار الطريق اتجاه المطار، ومنطقة مطلع هضبة ام السيد يمين الطريق، وأعمال تشجير الطريق الأوسط وتطوير مدخل شرم الشيخ من المطار الى ميدان الصداقة وطريق السلام مع التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة البدء في الأعمال الخاصة بها.

كما تابع موقف أعمال إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتكليف الفنادق بتركيبها ،وتم خلال الاجتماع عرض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية واماكن ايواء الهجن، والمسجد.

وتابع المحافظ موقف الحديقة المركزية، وأعمال تطوير منطقة مسجد الصحابة، وأعمال الصرف الصحي لقاعة المؤتمرات ، ومشروع معالجة المخلفات الصلبة .

وتابع فودة خلال الاجتماع ايضا موقف المشروعات الجارية بباقي مدن المحافظة منها طريق مبارك بمدينة دهب، وأعمال استكمال تطوير شاطئ ابو زنيمة، وبحيرة بعبع وازدواج طريق البحر حمايته من آثار السيول بأبورديس.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من ميناء الصيد بطور سيناء، رسومات اللاند سكيب واعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء، محكي الجبيل، استكمال رصف امتداد حمام موسى الي كمين الوادى بطور سيناء بمعرفة جهاز تعمير سيناء، تنفيذ خزان تكديس المياه بقرية الوادي والجبل بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ 3 آبار مياه بمدن المحافظة، تشغيل المجزر الالي براس سدر وأبو رديس بمعرفة جهاز التعمير ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، الانتهاء من بحيرة وادي بعبع أبورديس بمعرفة الموارد المائية، وخزان تكديس المياه بالمدينة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب ، والحديقة بمعرفة مجلس مدينة أبو رديس.