توقيع الكشف على 463 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء .. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور محمد قابل، مدير القوافل العلاجية بجنوب سيناء، إن قوافل حياة كريمة العلاجية وصلت لوديان "مكتب والندية بمدينة أبو رديس"، وفيها تم توقيع الكشف الطبى على 245 مواطنا، وتحويل 6 مرضى لمستشفى أبو رديس المركزى لتوقيع الكشف الطبي على نفقة الدولة واستخراج قرارات العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف أنه تم الكشف على 218 مواطنا وتحويل 7 لمستشفى أبو رديس المركزي خلال القافلة الطبية بوادي الحسوة بمدينة أبو رديس، لافتا إلى أن القوافل ضمت تخصصات الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأنف والأذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - وتقديم خدمات عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وأشار إلى أنه مقررا أن تتواصل القوافل ابتداء من غدا وحتى السبت فى مناطق وديان الجوفة وسهب بأبو رديس، وبوادي الطرفة بمدينة سانت كاترين.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء ، انه فى ضوء استعداد حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية الصحة بجنوب سيناء تم بالاشتراك مع مديرية الأوقاف بجنوب سيناء ، عقد ندوة لتوعية حجاج بيت الله الحرام صحياً ودينياً وسلوكياً ، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، و استخدام أدوات النظافة الشخصية والاسعافات الاوليه وطرق تجنب الاصابة بالأمراض المعدية وتجنب تدهور الحالة الصحية لذوى الامراض المزمنة وتجنب الاصابة بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية و الانفلونزا وفيروس كورونا.

ألقى الدورة الدكتورة سمية عنانى مدير ادارة الثقافة الصحية والدكتورة ايه قمر عضو ادارة الثقافة الصحية، وعقدت بوحدة طب اسرة الجبيل بمدينة طور سيناء.



الرعاية الطبية بجنوب سيناء



الرعاية الطبية بجنوب سيناء



الرعاية الطبية بجنوب سيناء



جانب من توقيع الكشف الطبي



جانب من توقيع الكشف الطبي



جانب من توقيع الكشف الطبي



جانب من توقيع الكشف الطبي



مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء



مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء



مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء