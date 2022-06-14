محافظ الشرقية يوجه بالإزالة الفورية للبناء المخالف وتطبيق القانون دون تهاون

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإزالة حالة تعدي على الطريق العام بقرية الجلادين التابعة للوحدة المحلية بالقضاة وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ حملة إزالة لعدد ( 5 ) حالات تعدي بالوحدة المحلية بغيته عبارة عن إزالة حالة تعدي بالروضه الغربية عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحة 40 متر تقريباً ،، كما تم إزالة حالة تعدي بالروضة الغربية عبارة عن غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 10 متر تقريباً ، وكذلك إزالة حالة تعدي بالروضة الغربية عبارة عن منزل بالدبش الأبيض على مساحة 50 متر ، وإزالة حالة تعدي بالروضه الغربية عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحة 40 متر .

كما تم إزالة حالة تعدي بمنطقة جمعية العدلية طريق رمسيس عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحة 150 متر طولي وتمت الإزالة الكلية في المهد ، كما تمت الإزالة كلياً لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزهراء لإزالة سور بالدبش بناحية عزبة قموره التابعة لكفر أباظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.