محافظ الشرقية يتابع منظومة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة المتغيرات بمراكز ومدن المحافظة، والتى من شأنها العمل على رصد أى أعمال بناء عشوائى وكذلك التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية والتحرك الفورى لإزالتها دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ المهندسة شيماء صلاح عبد المنعم مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لسرعة إنهاء المتغيرات المتراكمة ومنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضى الزراعية باعتبارها تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بالتراخى أو الإهمال فى هذا الملف المهم والحيوى.

ومن جانبها أشارت المهندسة شيماء صلاح عبد المنعم إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمفعلة لرصد أى تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة قامت برصد (74730) متغير مكاني من 2017 حتى أول يونيو الجارى، منها 64590 متغيرا تمت معاينتها وتم الرد على (60647) متغيرا ضمن التقرير الأسبوعي المرسل لرئاسة مجلس الوزراء وجاري معاينة (10140) متغيرا.

لافتة إلى أن عملية رصد المتغيرات المكانية تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال توظيف تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي باستخدام برامج معالجة الصور ومراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية.