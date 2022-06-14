ضبط طن قمح محلى داخل محل لبيع الأعلاف فى حملات تموينية بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق ومصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السايق قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة ورئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية للتفتيش على مصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية التى تقوم ببيع الأعلاف للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين والمقررات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2644 جنح الصالحية الجديدة ضد "م.أ" صاحب محل لبيع الأعلاف بناحية الصالحية الجديدة، حيث تم التحفظ 13 شيكارة قمح محلى بإجمالى 970 كيلو قمح على ذمة المحضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنه.