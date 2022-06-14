محافظ الدقهلية: حركة تنقلات وتغييرات جديدة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء قريبا

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة ستشهد قريبا حركة تنقلات وتغييرات جديدة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ونوابهم، وفقا لتقييمات العمل ومعدلات الأداء في جميع ملفات العمل، وذلك خلال اجتماعه الموسع برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل بملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وملفات التصالح بنطاق المحافظة، بحضور مسئولي التقنين والتصالح بالمراكز وبديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء باقي الطلبات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، موضحا أنه تم حتى الآن من التقنين والتعاقد لعدد 5076 حالة تقنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وجرت إضافتها على منظومة التقنين، كذلك تلقى 163 ألف طلب من طلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة، والانتهاء من فحص 16 الف طلب وجاري الانتهاء من فحص باقي الطلبات من خلال اللجان المشكله لهذا الغرض بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع طالب "مختار"، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة يوميا حتى يستشعر المواطنون الجهود المبذولة في الشأن.

وأكد الدكتور أيمن مختار، ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة فيما يعود بالنفع على المواطنين بتقديم خدمات متميزة لهم والعمل الجاد في مواصلة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بالدولة في مقدمتها رسوم النظافة.

كما أكد محافظ الدقهلية، ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف والتعامل معها فورا، تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع، أكد "مختار"، أنهم جميعا كتنفيذيين هدفهم مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات، مشيرا لأهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم، وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.



المحافظ خلال اللقاء



جانب من اللقاء



رؤساء المجالس والمدن