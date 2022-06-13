اليوم السابع
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إلقاء 250 ألف زريعة سمكية من البلطي بالنيل فى أجا بالدقهلية.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:31 م
إلقاء 250 ألف زريعة سمكية من البلطي بالنيل فى أجا بالدقهلية.. صور
كتب شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة، بمتابعة عملية إلقاء الزريعة السمكية بكمية قدرها 250 ألف زريعة من السمك البلطي تم توفيرها من مفرخ المنزلة حيث تم إلقائها بفرع النيل بنطاق مركز أجا بفرع النيل نطاق قريتي السلامية وميت دمسيس.

 وقد جاء ذلك بحضور حمدي محمود نائب رئيس مركز أجا ومحمد جمعه مسئول الثروة السمكية بمركز أجا ومحمد البساطي مدير منطقة الدقهلية وابراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة وعزيز حافظ مدير ادارة البحيرة.

وهذا وقد اكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الإكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

 

القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (2)
القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (2)

 

القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (3)
القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (3)

 

القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (4)
القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (4)

 

القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (5)
القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (5)

 

القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (1)
القاء الذريعة السمكية بالدقهلية (1)

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

الذريعة السمكية

الثروة السمكية



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