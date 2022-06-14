اليوم السابع
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محافظ البحيرة يجرى حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:12 ص
محافظ البحيرة يجرى حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرارا تضمن إجراء حركة تنقلات محدوده بين نواب رؤساء الوحدات المحلية.  

وتضمن القرار في مادته الأولى تكليف مسعد إبراهيم حامـد الشورى - نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد - بالدرجة الأولى التخصصية - للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهـور لمدة ستة أشهر.

كما نصت المادة الثانية على تكليف  جميـل سـعـد عطيـة ابـوقمر - نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد - بالدرجة الأولى التخصصية - للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود لمدة ستة أشهر.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هذا القرار  يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على نشيط الأداء داخل الوحدات المحلية، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية الجارى تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية.


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