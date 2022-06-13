اليوم السابع
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محافظ البحيرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 235 درجة

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:52 م
محافظ البحيرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 235 درجة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
فريق المحافظات

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اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 /2023، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب الناجحين هذا العام في الشهادة الإعدادية بلغ 81713 طالبا وطالبة للعام الدراسـي.

وأكد أن عدد الاماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حاليا 562 في كثافة 50 طالب باجمالى عدد 28100 طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصـف الأول الثانوى هي (235) درجة وذلك حرصـا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الاعدادية العامة 2022/2021.


محافظة البحيرة

تنسيق القبول بالثانوي العام

تعليم البحيرة



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