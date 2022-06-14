اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

في الحر.. ما هى حساسية الحشرات وازاى تتغلب عليها

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:00 م
في الحر.. ما هى حساسية الحشرات وازاى تتغلب عليها حساسية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد يعانى البعض من حساسية الحشرات والتعرض للتورم والالتهاب بعد قرص النحل أو الدبور أو الناموس وغيرها وحسب ما ذكره موقع healthlineتختلف شدة أعراض اللدغة من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يؤدي رد الفعل الطبيعي إلى ظهور الألم والتورم والأحمرار حول موقع اللدغة.
 
يسبب رد الفعل تورمًا يمتد إلى ما بعد موقع اللدغة على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بلسع في الكاحل من تورم في ساقه بأكملها على الرغم من أنه غالبًا ما يبدو مزعجًا ، إلا أنه عادة لا يكون أكثر خطورة من رد الفعل الطبيعي. تصل ردود الفعل الكبيرة إلى ذروتها في حوالي 48 ساعة ثم تتحسن تدريجياً على مدار 5 إلى 10 أيام.

ما هي أعراض حساسية لسعة الحشرات؟

قد يتسبب رد الفعل التحسسي الخفيف في ظهور واحد أو أكثر من هذه الأعراض في موقع اللدغة:
-الم
-احمرار
-بقع تشبه البثور
-تورم خفيف إلى متوسط
-ارتفاع حرارة الجسم
- حكة
-صعوبة في التنفس
-خلايا النحل التي تظهر على شكل طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة وتنتشر إلى مناطق خارج اللدغة
-تورم في الوجه أو الحلق أو أي جزء من الفم أو اللسان
-الأرق والقلق
-سرعة النبض
-دوار أو انخفاض حاد في ضغط الدم
-تقلصات في المعدة 
يمكن علاج لدغة الحشرات عن طريق
-اغسل منطقة اللدغة بالماء والصابون ، ثم ضع مطهرًا.
-ضع مرهمًا مهدئًا ، مثل كريم الهيدروكورتيزون أو غسول الكالامين ، وقم بتغطية المنطقة بضمادة جافة ومعقمة.
-إذا كان التورم يمثل مشكلة ، فقم بوضع كيس ثلج أو ضغط بارد على المنطقة.
-تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الحكة والتورم.
 

حساسية الحشرات

اعراض حساسية الحشرات

اسباب حساسية الحشرات



الموضوعات المتعلقة

نوع من الكمامات قد يسبب الحساسية.. تعرف عليه

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:00 م

حساسية الفول السودانى .. تعرف على الأعراض والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:51 م

ما هى علامات وأعراض حساسية البنسلين؟

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:00 ص

إدخال الفول السوداني فى تغذية الأطفال يقلل من الإصابة بحساسية الطعام

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:00 م

ما هى أعراض حساسية الحليب؟.. صعوبة التنفس الأبرز

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:00 م

لو أنت عرضة لحساسية حبوب اللقاح؟.. افعل هذه الأشياء في المنزل لتقليل الأعراض

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة