في الحر.. ما هى حساسية الحشرات وازاى تتغلب عليها

كتبت نهير عبد النبى

قد يعانى البعض من حساسية الحشرات والتعرض للتورم والالتهاب بعد قرص النحل أو الدبور أو الناموس وغيرها وحسب ما ذكره موقع healthlineتختلف شدة أعراض اللدغة من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يؤدي رد الفعل الطبيعي إلى ظهور الألم والتورم والأحمرار حول موقع اللدغة.

يسبب رد الفعل تورمًا يمتد إلى ما بعد موقع اللدغة على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بلسع في الكاحل من تورم في ساقه بأكملها على الرغم من أنه غالبًا ما يبدو مزعجًا ، إلا أنه عادة لا يكون أكثر خطورة من رد الفعل الطبيعي. تصل ردود الفعل الكبيرة إلى ذروتها في حوالي 48 ساعة ثم تتحسن تدريجياً على مدار 5 إلى 10 أيام. ما هي أعراض حساسية لسعة الحشرات؟ قد يتسبب رد الفعل التحسسي الخفيف في ظهور واحد أو أكثر من هذه الأعراض في موقع اللدغة:

-الم

-احمرار

-بقع تشبه البثور

-تورم خفيف إلى متوسط

-ارتفاع حرارة الجسم

- حكة

-صعوبة في التنفس

-خلايا النحل التي تظهر على شكل طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة وتنتشر إلى مناطق خارج اللدغة

-تورم في الوجه أو الحلق أو أي جزء من الفم أو اللسان

-الأرق والقلق

-سرعة النبض

-دوار أو انخفاض حاد في ضغط الدم

-تقلصات في المعدة

يمكن علاج لدغة الحشرات عن طريق

-اغسل منطقة اللدغة بالماء والصابون ، ثم ضع مطهرًا.

-ضع مرهمًا مهدئًا ، مثل كريم الهيدروكورتيزون أو غسول الكالامين ، وقم بتغطية المنطقة بضمادة جافة ومعقمة.

-إذا كان التورم يمثل مشكلة ، فقم بوضع كيس ثلج أو ضغط بارد على المنطقة.

-تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الحكة والتورم.