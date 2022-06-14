غرامات على المزارعين الممتنعين عن توريد القمح لشون وصوامع بورسعيد

بورسعيد: محمد فرج

أهابَ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بالمزارعين الممتنعين عن توريد القمح لشون ومطاحن بورسعيد، والذين لم يستكملوا توريد الكمية كاملة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك بناء على التوجية الوزارى رقم 10 والتوجية الوزارى رقم 13 والقرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 الصادر من وزير التموين، بتشكيل لجان متابعة وحصر لمساحات الأراضى المزروعة بالقمح والتأكد من موقف الحصاد والتوريد.



ومن جانبه أكد أن لجنة الحصر حررت 3 محاضر جنح جديدة خلال أعمال الحصر اليومى للمزارعين الذين لم يوردوا الكميات المطلوبة من القمح طبقاً للمساحات المنزرعة وهى (إثنا عشر إردباً للفدان) إلى شون ومطاحن بورسعيد عن طريق لجان الفحص المكلفة بالحصر.



وتابع ثابت، أن عدد المحاضر المحررة للمزارعين غير الموردين للقمح ارتفعت إلى 5 محاضر خلال 48 ساعة، ليصل إجمالى الغرامات المقررة عليهم إلى 145 ألفا و380 جنيها - مائة وخمسة وأربعين ألفًا وثلاثمائة وثمانين جنيها.



ومن جانبه، أكد أن لجان الحصر تتابع عملها لتطبيق القرارات والتوجيهات بحصر ومتابعة مساحات الأراضى المزروعة بالقمح، والتأكد من موقف الحصاد والتوريد.