عطل مفاجئ بخزانات مياه أسوان.. والمحافظ يوجه بسرعة الإصلاح

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، حدوث عطل مفاجئ بالخزانات العلوية لمياه الشرب بمنطقة المحمودية، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مجلس إدارة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بسرعة الإنتهاء العطل لإعادة تشغيل الخزانات في وقت قياسي والتي سيتم تغذيتها من محطة جبل شيشه لمياه الشرب.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بإجمالى 9 عربات لتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالى والأسر المقيمة بمناطق المحمودية والشيخ هارون والصداقة الجديدة تخفيفاً عن أى معاناة لهم لحين عودة تدفق المياه بشكل طبيعى خلال الساعات القادمة.

وأشار، إلى أهمية التنسيق بين الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء لتوزيع عربات وفناطيس المياه بما يلبى إحتياجات المواطنين من مياه الشرب النظيفة.