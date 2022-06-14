طقس الغد حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة وأسوان 40

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، استقرار فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.