اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 619 مخبزا مخالفا فى حملات تموينية موسعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:51 ص
ضبط 619 مخبزا مخالفا فى حملات تموينية موسعة خلال 24 ساعة ضبط مخابز مخالفة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (414) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من (110.5) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
ونجحت الجهود فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من (36) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
أسفرت الجهود فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (75) طن .
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (619) قضية من بينها (181)  قضية "خبز ناقص الوزن" و102)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (5) قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من (45) طن أقماح محلية.

وزارة الداخلية

متابعة أسعار السلع

قضايا المخابز

مخالفات التلاعب

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة