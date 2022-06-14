ضبط 619 مخبزا مخالفا فى حملات تموينية موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (414) قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من (110.5) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من (36) طن مواد غذائية وغير غذائية.

أسفرت الجهود فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (75) طن .

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (619) قضية من بينها (181) قضية "خبز ناقص الوزن" و102) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (5) قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من (45) طن أقماح محلية.