ضبط 15 قضية إتجار بالمخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائى فى القليوبية

كتب إيهاب المهندس

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

▪ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 18 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية".

كما تم تنفيذ (7246) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.