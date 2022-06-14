تنفيذ 9 مشروعات خدمية بمركز مشتول السوق بالشرقية بتكلفة 256 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة مشتول السوق بقطاعي (الصرف الصحي الأبنية التعليمية) بتكلفة مالية بلغت 256 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جارى تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه شملت تنفيذ مشروع صرف صحي إبراش وكفر إبراش بإنشاء محطة معالجة إبراش والتي ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم و3 محطات رفع حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة 45%، ونسبة تنفيذ محطة رفع كفر إبراش الفرعية 50 % وشبكات الإنحدار 85 %، ومشروع صرف صحي نبتيت مشتول السوق بإنشاء محطة رفع وربطها علي محطة معالجة إبراش، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 70 %.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت 35 مليون و700 ألف جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعة، شملت إنشاء جديد لمدرسة عبد الله أبو النيل الابتدائية لإضافة 16 فصلا، وبلغت نسبة التنفيذ 20 %، وإنشاء جديد لمدرسة نبتيت للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا، وبلغت نسبة التنفيذ 7 %، وإحلال كلي لـ16 فصلا بمدرسة رأفت شومان الابتدائية وبلغت نسبة التنفيذ 47 %، وإحلال جزئي لـ7 فصول بمدرسة الصحافة الإعدادية، وبلغت نسبة التنفيذ 40 %، وإحلال جزئي لـ6 فصول بمدرسة مشتول السوق الثانوية الصناعية بنات، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، وإحلال جزئي لـ13 فصلا بمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة التنفيذ 51 %، وتوسعة 8 فصول بمدرسة العهد الجديد الابتدائية، وبلغت نسبة التنفيذ 49 %، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.