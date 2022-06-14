صحيفة بريطانية تهاجم جيش الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة وتطالب بكشف الجناة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عدم التوصل إلى نتيجة للتحقيق فى مقتل المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة سلط الضوء على ضعف تحقيقات الجيش الإسرائيلي فى مقتل فلسطينيين، مشيرة إلى اغتيال داليا السمودى فى أغسطس 2020 برصاصة اخترقت نافذة منزلها في جنين بالضفة الغربية المحتلة ، خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي على منزل مجاور.

وأشارت الصحيفة إلى أن شهود عيان أفادوا أن داليا البالغة من العمر 23 عاما، قُتلت برصاص جندي إسرائيلي أطلق النار باتجاه فلسطينيين رشقوا الحجارة. بعد ذلك بعامين أبلغت شبكة الجزيرة التلفزيونية عن وفاة مراسلتها ، شيرين أبو عاقله ، في نفس المكان تقريبًا.

ومرة أخرى، تضيف الجارديان، قال شهود إن إطلاق النار القاتل جاء من جنود إسرائيليين - رغم أن هذه المرة لم يكن هناك سوى الصحفيين وأفراد الجيش الإسرائيلي، وأصيبت شيرين ، 51 عاما ، التي كانت ترتدى سترة واقية وخوذة مكتوب عليها "صحافة" ، بعيار ناري تحت الأذن.

وعلى الرغم من الأدلة الظرفية الدامغة التي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كان مسئولاً عن مقتل السيدتين ، في كلتا الحالتين، ألقت إسرائيل باللوم في البداية على المسلحين الفلسطينيين.

وقال السمودي ، 30 عاماً: "كنت أقف بجانبها عندما حدث ذلك. كانت داليا تطعم الطفلة. ذهبت لإغلاق النافذة لمنع دخول الغاز المسيل للدموع. لم يكن الفلسطينيون في الشارع يحملون أسلحة. من الواضح جدا ما حدث. لكن بعد عامين ، لا يزال التحقيق مستمراً وليس لدي أي فكرة عما يفعله [الإسرائيليون] ".

وفقًا لبيانات الجيش التي تم إصدارها بموجب قانون حرية المعلومات الإسرائيلي وحللت من قبل منظمة ييش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، تتمتع القوات الإسرائيلية بحصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية في الحالات التي تعرض فيها الفلسطينيون للأذى على يد جنود الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت خمسة فقط (7.2٪) من جميع التحقيقات العسكرية الداخلية المفتوحة في 2019-20 عن توجيه اتهامات جنائية ، و 2٪ فقط أسفرت عن محاكمة المشتبه بهم. في 2017-2018 ، كانت فرصة المحاكمة 1.7٪. وعلى الرغم من مقتل 47 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية في الربع الأول من عام 2022 - وهو ارتفاع بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 - فإن العدد الإجمالي للتحقيقات التي يفتحها الجيش الإسرائيلي يتناقص في المتوسط ​​كل عام.

وقال دان أوين ، الباحث في ييش دين ، إن الأرقام تظهر أن آليات التحقيق التابعة للجيش لم تكن مناسبة للغرض.