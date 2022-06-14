شمال سيناء تواصل جهود رفع كفاءة طريق "العريش - القنطرة"

شمال سيناء -محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع هيئة الطرق عمليات رفع كفاءة الطريق الدولى "العريش - القنطرة" للحد من الحوادث.



وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن اللجنة المشكلة برئاسة اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء بعضوية كل من اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، واللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والمهندس عبد الهادى سليم محمد مدير عام مديرية الطرق بشمال سيناء، والمهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بإزالة الرمال وكافة العوائق من الطريق، علاوة على استكمال إنارة الطريق بكشافات الكهرباء على جانبيه وتزويده بلوحات إرشادية لإرشاد السائقين بأماكن المنحنيات والتحويلات المرورية والتهدئة حرصا على حياة المواطنين.



وأكد فريق العمل، استمرار عمليات إزالة الرمال والعوائق وتركيب اللوحات الإرشادية وتزويد الطريق بها، وإخطار السائقين بأماكن المنحنيات والتحويلات المرورية والتهدئة، إلى جانب وضع الإرشادات المرورية على الطريق، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال هذا الأسبوع الانتهاء من إزالة الرمال والعوائق وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية بالتحويلات القائمة على الطريق، وأعمال معالجة للحفر، وغير ذلك من أعمال رفع كفاءة الطريق ومواصلة أعمال رفع الكفاءة للحد من الحوادث وحفاظا على حياة المواطنين.