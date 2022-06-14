محافظ شمال سيناء يترأس مؤتمرا جماهيريا لمناقشة مشروعات المياه

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه جرى إنشاء شبكة مياه بالعريش بقيمة 866 مليون جنيه، وبرغم ذلك فإن المردود من ورائها غير مرضٍ للمواطنين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده محافظ شمال سيناء برئاسته، لبحث وحل مشاكل شبكات المياه بالمحافظة، وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد عرفة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من القيادات.



وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن المحافظ أوضح خلال هذا المؤتمر، أنه سيجرى افتتاح محطة تحلية المياه بالكيلو 17 غرب مدينة العريش في أكتوبر المقبل، سيتم القضاء على نظام المناوبة وضخ المياه بصفة مستمرة.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 9 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بالإضافة إلى 14 محطة تحلية مياه الأبار في وسط سيناء، بجانب أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، وتنفيذ 12 مشروعًا في قطاع المياه والشرب الصحي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إن انتظام ضخ المياه سيكون عقب افتتاح محطة تحلية المياه بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم ضخ 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح بالمياه.

من جانبه، أكد اللواء احمد عرفة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، أن الشركة تضع شمال سيناء نصب أعينها، لافتا إلى أن كمية المياه التي تصل لمحافظة شمال سيناء يوميا تبلغ 60 ألف متر مكعب من المياه، يصل منها لمدينة العريش من 30 إلى 35 ألف متر، بجانب الكميات التي تصخها محطات تحلية المياه بالعريش.

وأضاف عرفة إلى تشكيل لجنة لفحص تظلمات المواطنين بمقر الشركة في مدينة العريش، معلنا عن تقسيط مديونيات المواطنين على أقساط شهرية تصل إلى 36 شهرا، مؤكدا أن تكلفة تركيب العداد الكودي الجديد تبلغ 2815 جنيها يتم تقسيطها للمواطنين، وسيجرى تخفيضها.

وأشار عرفة إلى إيفاد لجنة إلى محافظة شمال سيناء تضم 25 شخصا تعمل على مدار الساعة، لحل شكاوى المواطنين والرد على الاستفسارات الخاصة بهم.

بدورهم، أكد أعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات الطبيعية، ضرورة قيام الشركة بتوصيل المياه لكل مناطق مدينة العريش بصفة مستمرة وعدم انقطاعها، وإسقاط المديونيات والمتاخرات على المواطنين وتخفيص قيمة تركيب العدادات الكودية.