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زيلينسكى: الكلفة البشرية لمعارك سيفيردونيتسك "مروعة"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:00 ص
زيلينسكى: الكلفة البشرية لمعارك سيفيردونيتسك "مروعة" زيلينسكى
كتب : أحمد علوى

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صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفيردونيتسك "مروعة"، وسط هجوم عنيف للقوات الروسية فى محاولة للاستيلاء على المدينة الاستراتيجية الواقعة فى شرق أوكرانيا.

ووفقا لقناة سكاى نيوز، قال زيلينسكى عبر "تلجرام" فى كلمته اليومية للشعب الأوكراني: "الكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا. إنها بكل بساطة مروعة".

وأضاف: "التاريخ العسكرى سوف يذكر بدون شك معركة دونباس باعتبارها واحدة من أعنف المعارك فى أوروبا".

وكشف وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، الأسبوع الماضى، أن نحو 100 من جنوده يقتلون يوميا و500 يتعرضون لإصابات فى القتال ضد القوات الروسية.

وكان زيلينسكى قد ذكر فى الأول من يونيو أن جيشه يخسر "بين 60 إلى 100 جندى يوميا".

وتقدمت القوات الروسية فى سيفيرودونيتسك فى إطار هجومها الواسع النطاق فى منطقة دونباس الشرقية بعد فشلها فى السيطرة على العاصمة كييف.

وتعد سيفيرودونيتسك أكبر مدينة فى منطقة لوغانسك الشرقية، وهى لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكى فى كلمته على تلغرام: "نحن نتعامل مع شر مطلق. وليس لدينا خيار سوى المضى قدما وتحرير أراضينا"، داعيا الغرب إلى إمداد الجيش الأوكرانى بمزيد من الأسلحة.


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