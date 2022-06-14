رئيس الحكومة الليبية يؤكد دعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى موعدها

كتب: أحمد جمعة

جدد رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، التأكيد على أن حكومته باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخارطة الطريق.

واستعرض باشاغا - خلال لقائه المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، الثلاثاء - آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

ومن جهته، أثنى المبعوث الإيطالي على رفض الحكومة الليبية استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.

في سياق آخر، حثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، هاتفيًا مع نظيرها الجزائرى رمطان لعمامرة، الأزمات الإقليمية، لا سيما فى ليبيا ومالي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان- أن التعاون بين فرنسا والجزائر حول تلك الملفات يتسم بالمحورية، موضحة وأن الوزيرين عبرا عن رغبتهما فى مواصلة الديناميكية الإيجابية بكل أبعادها التى تميز العلاقات بين فرنسا والجزائر، فى ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة.

كما تطرق الوزيران -بحسب البيان- إلى آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الإسبانية، حيث أكدت كولونا تمسك بلادها الشديد بأن تكون هناك علاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط.

وعبرت وزير الخارجية الفرنسية عن ثقتها بأن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة.