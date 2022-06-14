اليوم السابع
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حى الدقى يحرر 12 محضرا لغسيل السيارات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:30 م
حى الدقى يحرر 12 محضرا لغسيل السيارات السيارات المخالفة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، أسفرت عن تحرير 12 محضرا للسيارات المخالفة ووضع كلابشات حديدية لحين سداد الغرامة المقررة بعد غسيل السيارات بالطريق العام، ما أتلف الأسفلت بنطاق حى الدقى خاصة بعد التطوير.
 
كان شن حى الدقى حملة على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى وتم مراجعة وزن الخبز والاشتراطات للتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 
وتم تحرير 66 محضر مخالفات صحية وتموينية، وتم إيقاف 2 مخبز مخالف لإدارته بدون ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

الجيزة

الدقي

غسيل السيارات

اتلاف الرصف

رصف الشوارع



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