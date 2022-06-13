حى الدقى يحرر 12 محضرًا للسيارات المخالفة ووضع كلابشات حديدية

كتب: محمد الأحمدى

قام حى الدقى بحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى وتم تحرير 12 محضر للسيارات المخالفة ووضع كلابشات حديدية لحين سداد الغرامة المقررة لتحقيق الردع العام، وللمحافظة على الأسفلت من الإتلاف بنطاق حى الدقى وخاصا بعد التطوير، ويأتى ذلك بناء على توجيهات الوزير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق شقة فى الطابع التاسع بعقار بنطاق حى الدقى، حيث تبين أن السبب المبدئى للحريق ماس كهربائى.

أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الميدانى والإخطار الفورى عن أى أحداث، تم رصد حريق فى عقار بشارع مصدق بشقة بالدور التاسع والتقرير المبدئى لسبب الحريق هو ماس كهربائى ولا يوجد اصابات أو خسائر، وتم على الفور إخطار غرفة عمليات المحافظة ووصلت 4 سيارات حماية مدنية، وتمت السيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية، فى وقت سابق من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بشارع أبو هاشم بمنطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.